Am frühen Morgen bricht Feuer in einer Dachgeschosswohnung aus. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Dachgeschosswohnung brennt in Berlin-Moabit

86 Feuerwehrleute bekämpften den Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus. (Symbolbild)

Berlin - Eine Dachgeschosswohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus hat in Berlin-Moabit gebrannt. Dabei ist laut Angaben der Feuerwehr niemand verletzt worden. Die betroffene Wohnung befindet sich noch im Ausbau und alle Bewohner des sechsgeschossigen Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Brandursache ist bislang unklar.

Der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen und zu verhindern, dass es sich auf die Dachkonstruktion oder weitere Wohnungen ausbreitet. Die betroffene Wohnung ist völlig ausgebrannt. Die Wohnung darunter erlitt durch die Brandbekämpfung einen Wasserschaden. Ob die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen könnten, müsse noch geklärt werden, so der Sprecher. 86 Feuerwehrleute waren im Einsatz.