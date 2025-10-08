Impfen bis zur späten Stunde: Viele Apotheken öffnen heute ihre Türen länger – für alle, die sich gegen Corona und Grippe schützen wollen.

Berlin - Apotheken in Berlin und Brandenburg laden zur „Langen Nacht des Impfens“ ein. Teilweise bis 22.00 Uhr können sich Menschen gegen Corona und Grippe dabei impfen zu lassen. In der Hauptstadt nehmen mehrere Apotheken an der bundesweiten Aktion teil, wie der offiziellen Website zu entnehmen ist.

In Brandenburg sind etwa das Gesundheitsamt Neuruppin und Apotheken in Teltow und Ahrensfelde als teilnehmende Einrichtung eingetragen. Interessierte sollten sich vorab vor Ort zu den jeweiligen Öffnungszeiten informieren und gegebenenfalls einen Termin vereinbaren, wie es hieß.

Impfempfehlung unter anderem für Menschen ab 60

„Gerade in der kälteren Jahreszeit ist der Schutz vor Atemwegserkrankungen besonders wichtig“, wird Berlins Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) in einer Mitteilung zitiert. „Impfungen gegen Influenza und COVID-19 sind dabei ein zentraler Baustein, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern und die Gesundheit unserer Bevölkerung zu schützen.“ Sie appelliere an alle Berlinerinnen und Berliner, die Impfangebote sowohl zum eigenen als auch zum Schutz anderer Menschen wahrzunehmen.

Die Aktion findet das dritte Jahr in Folge statt. Ziel ist es, auf die anstehende Impfsaison aufmerksam zu machen und die Impfquoten in Deutschland zu erhöhen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine jährliche Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 und Influenza unter anderem Menschen ab 60 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen.