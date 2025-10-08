Bedeckter Himmel und Höchsttemperaturen um die 16 Grad - zum Ende der Woche auch ein bisschen Sonnenschein. Die Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg.

Ein bewölkter Himmel über Berlin und Brandenburg. Erst zum Ende der Woche kommt die Sonne heraus - so die Vorhersage des DWD. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter in den kommenden Tagen meist wolkenverhangen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es Mittwoch überwiegend bewölkt und zu Beginn teils trüb. Zeit- und gebietsweise erwartet der DWD Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad.

Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es laut Vorhersage stark bewölkt mit örtlich leichtem Regen. Die Temperatur sinke auf maximal zehn Grad.

Am Donnerstag zeigt sich ein ähnliches Bild: viele Wolken, aber meist trocken. Die Tageshöchsttemperatur liegt um die 16 Grad, in der Nacht werden bis zu elf Grad erwartet. Am Freitag dann ein Mix aus Wolken und etwas Sonnenschein – örtlich etwas Regen. Die Temperaturen steigen nach Angaben des DWD auf 15 bis 18 Grad.