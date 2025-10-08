Alter schützt vor Torheit nicht. Weil er sich auf dem Weg zu einem Parkplatz behindert fühlte, rastete ein 71-Jähriger in Hermsdorf aus. Jetzt laufen Ermittlungen gegen ihn.

Hermsdorf - Ein 71 Jahre alter Autofahrer hat in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) einen 61-jährigen Fußgänger mit seinem Wagen bedrängt und zu Fall gebracht. Der Mann habe sich dabei eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen, wie die Polizei mitteilte.

Der Senior habe sich behindert gefühlt, weil der Fußgänger vor ihm eine Straße überquerte, als er auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes einbiegen wollte.

Autofahrer schiebt Fußgänger vor sich her

„Der Fahrzeugführer echauffierte sich hierüber derart, dass er nach einem kurzen Wortgefecht auf den Fußgänger zufuhr“, hieß es im Polizeibericht. Schließlich schob er den völlig verdutzten Mann mit Schrittgeschwindigkeit vor sich her, bis dieser zu Boden fiel.

Der 71-Jährige habe anschließend eingeparkt und bis zum Eintreffen der Polizei an seinem Auto gewartet - Reue oder Unrechtsbewusstsein habe er nicht gezeigt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Außerdem wurde der Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt.