Cuxhaven - Bei Cuxhaven ist es am Morgen gegen 7.00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Fahrer zwischen Geestenseht und Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Fahrbahn ist für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Warum der Fahrer von der Straße abkam, war zunächst nicht bekannt.