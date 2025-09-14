Dresden - Gleich drei brennende Container in der Dresdner Innenstadt haben die Feuerwehr in der Nacht beschäftigt. So wurden etwa mehrere Müllcontainer und ein Holzschuppen bei einem Gymnasium gelöscht, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei dem Brand zog Rauch in das Gebäude, das gelüftet wurde.

Zuvor hatten die Feuerwehrleute in der Nähe der Schule bereits einen mit Dämmmaterial gefüllten brennenden Container gelöscht. Die Einsatzkräfte bekämpften zudem ein Feuer in einem Großmüllbehälter und einem angrenzenden Zaun. Verletzte habe es nicht gegeben, so die Feuerwehr. Die Polizei ermittle zur Brandursache.