Kein Bargeld, keine Technik, diesmal geht es um Brot. In Emden haben Diebe eine ungewöhnliche Beute gemacht.

Emden - Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit die Ermittler in Emden: Unbekannte haben insgesamt 20 Kisten mit Fladenbroten entwendet, wie die Polizei mitteilte. Die Transportkisten waren demnach am Freitag zwischen 4.30 Uhr und 10.00 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft abgestellt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeuginnen und Zeugen, die in dem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Emden zu melden.