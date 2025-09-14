Drei Jugendliche wurden nach mutmaßlichen NS-Parolen in Möckern von der Polizei angetroffen. Sie bestreiten die Vorwürfe - Ermittlungen laufen.

Möckern - Mehrere Jugendliche sollen auf einem Supermarktparkplatz in Möckern (Landkreis Jerichower Land) rassistische und das NS-Regime verherrlichende Parolen gerufen haben. Wie die Polizei mitteilte, löste sich die Gruppe am Samstagabend noch vor dem Eintreffen der Beamten auf.

Im Zuge einer Fahndung traf die Polizei drei Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren an. Sie hätten eine Beteiligung abgestritten, seien aber durch Kleidung und Äußerungen der rechten Szene zuzuordnen gewesen, hieß es. Wegen ihrer Minderjährigkeit wurden sie an ihre Eltern übergeben.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg oder jeder anderen Dienststelle zu melden.