Nach monatelanger Sanierung erstrahlt die vielleicht kleinste Holzkirche Deutschlands im neuen Glanz - gefeiert wurde das mit einem Konzert und frischem Apfelbaum vor der Tür.

Die kleine Holzkirche zeigt sich nach der Sanierung im neuen Glanz.

Elend - Mit einem Konzert ist die Sanierung der mutmaßlich kleinsten Holzkirche Deutschlands in Elend (Harz) offiziell abgeschlossen worden. In den vergangenen Monaten wurden Turm, Fassade und Innenraum erneuert, zudem erhielt das Gotteshaus moderne Technik und neue Außenanlagen, wie auf der Homepage der Kirche zu lesen ist. Pfarrer Ernst Wachter begrüßte die Gäste am späten Samstagnachmittag und dankte allen Unterstützern.

In der Ortsmitte auf einer großen Wiese neben zwei alten Eichen steht die 1897 erbaute Kirche. Sie gilt als Wahrzeichen des Ortes. Das fünf mal elf Meter große Gebäude im neugotischen Stil wurde zunächst ohne Turm errichtet und 1904 nach einer Stiftung des in Elend geborenen Kommerzienrats George Schlägel ergänzt.

Zu den jüngsten Arbeiten gehörten unter anderem eine neue Treppe im Turm, ein roter Teppich im Kirchenschiff sowie eine frisch gestrichene Holzfassade. Vor der Kirche entstanden Sitzgelegenheiten, außerdem wurden eine Apfelbaum- und eine Säuleneichenallee gepflanzt.

Als nächstes Projekt ist die Restaurierung der historischen Ladegastorgel vorgesehen, die zur 130-Jahr-Feier 2027 wieder erklingen soll.