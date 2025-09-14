Nächtlicher Unfall bei Salzgitter: Ein junger Mann prallt mit seinem Wagen gegen eine Mauer, das Auto geht in Flammen auf. Rettungskräfte finden den Fahrer leblos neben der Straße.

Burgdorf - Ein 20-Jähriger ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Burgdorf (Landkreis Wolfenbüttel) nahe Salzgitter ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 1.45 Uhr auf einer Kreisstraße unterwegs, als er mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen fing Feuer und wurde rund 100 Meter über die Straße geschleudert. Rettungskräfte fanden den 20-Jährigen leblos neben der Straße und konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.