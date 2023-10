Leipzig - Vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal in Wolfsburg hat RB Leipzigs Trainer Marco Rose vor VfL-Stürmer Jonas Wind gewarnt. Der Däne sei trotz seiner Größe ein sehr guter Fußballer und habe ein Näschen für Räume. „Er ist ein cleverer Hund“, sagte Rose vor dem Spiel heute (18.00 Uhr/Sky). Der dänische Nationalspieler Wind hat in dieser Saison in neun Bundesliga-Spielen bereits acht Tore erzielt und ist damit Dritter der Torjägerliste. Leipzig muss bei den Niedersachsen auf Kapitän Willi Orban (Knie) und Spielmacher Dani Olmo (Schulter) verzichten. Mohamed Simakan beklagte nach dem Sieg gegen Köln eine Schwellung im Knie und wird wohl durch Lukas Klostermann ersetzt.