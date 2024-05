Chemnitz - Nach der jüngsten Streikwelle von Lokführern bei der City-Bahn Chemnitz gibt es für Fahrgäste keine Entwarnung. Zwar sei der am Mittwochmittag begonnene Ausstand am Donnerstag um 9.00 Uhr beendet worden. Die Geschäftsführung rechne aber in Kürze mit dem nächsten Streikaufruf, teilte das Unternehmen mit. Die Lokführergewerkschaft GDL will mit den Aktionen eine 35-Stunden-Woche erstreiten. In mehr als 40 Eisenbahnunternehmen bundesweit sind den Angaben zufolge schon entsprechende Vereinbarungen getroffen worden. Die City-Bahn, die sechs Linien in Chemnitz und Umgebung betreibt, sperrt sich allerdings vehement dagegen.