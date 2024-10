Die koreanische Serie „Squid Game“ geht Weihnachten in die zweite Runde. Für Fans gibt es an Halloween nun einen ersten längeren Trailer zu der neuen Staffel.

Berlin - „Leute, ich kenn’ dieses verdammte Spiel schon! Wir werden dabei alle draufgehen!“, schreit Hauptdarsteller Lee Jung-jae in seiner Rolle: 56 Tage vor dem Start hat Netflix einen sogenannten Teaser-Trailer zur zweiten Staffel seines Welterfolgs „Squid Game“ veröffentlicht. Die neue Staffel soll am 26. Dezember starten. Der Trailer ist nichts für schwache Nerven, zeigt wieder einige Brutalitäten, die zu erwarten sind.

In der ersten Staffel traten Hunderte Kandidaten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an. Doch der makabere Wettbewerb ließ keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird getötet.

Spieler 456 kehrt zurück ins Game, um es auszuhebeln

„In Staffel 2 erhöht Seong Gi-hun, bekannt als Spieler 456, den Einsatz: Gezeichnet von den Narben vergangener Spiele ist er auf der verzweifelten Mission, die tödliche Wahrheit des Wettbewerbs aufzudecken.“ Doch seine Mitspielerinnen und Mitspieler stellten seine Absichten infrage, teilt Netflix mit. Jahre nach seinem Triumph im Squid-Spiel hatte Seong Gi-hun versucht, die Hintermänner des fiesen Wettbewerbs zu finden und ihrem bösartigen Treiben ein Ende zu setzen. Doch der Weg zur Zerschlagung der Organisation erwies sich als schwierig. Deshalb steigt 456 wieder ein, um das Game von innen zu zerschlagen: „Leute, ich kenn’ dieses verdammte Spiel schon! Wir werden dabei alle draufgehen!“

Erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt

Die erste Staffel von „Squid Game“ wurde 2021 weltweit zum Gesprächsthema und auch wegen ihrer Gesellschaftskritik gelobt - wachsende Ungleichheit, Diskriminierung sozialer Minderheiten, extremer Leistungsdruck sind Themen, gepaart mit viel Gewalt.

Im Herbst 2021 wurden in den ersten rund 90 Tagen für die neun Folgen von Staffel eins insgesamt 265 Millionen Abrufe registriert. Das macht die koreanische Produktion zur erfolgreichsten Netflix-Serie. Nach der zweiten Staffel Ende 2024 soll es noch eine dritte Staffel geben, mit der die Serie dann enden soll.

Serie gewann auch Emmys

Bei den Primetime Emmys 2022 bekam die Serie sechs Awards, unter anderem wurde Lee Jung-jae als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, Hwang Dong-hyuk für die beste Regie.

Der Streamingdienst Netflix hat nach eigenen Angaben rund 283 Millionen zahlende Abonnenten in mehr als 190 Ländern.