Circus Krone startet Tour in Hannover

Hannover - Nach zwei Jahren Corona-Pause geht Circus Krone wieder auf Tour: In Hannover startet am Donnerstag die Neuauflage des Programms „Mandana - Circuskunst neu geträumt“. Zweimal täglich und zunächst bis etwa Anfang September werde in Hannover auf dem Schützenplatz gespielt, teilte der Zirkus mit. Weitere Stationen werden in Hamburg, Apolda und Coburg erwartet.

Im Zelt finden bis zu 3800 Besucher Platz, um die akrobatischen Künste der 33 Artistinnen und Artisten zu bestaunen. Außerdem werden in der Manege auch Darbietungen mit Wildtieren gezeigt. Der nach eigenen Angaben größte Zirkus der Welt besteht seit knapp 120 Jahren.

Zuletzt kritisierte die Tierschutzorganisation Peta, dass der Zirkus noch immer mit Pferden und Wildtieren wie Löwen und Tigern in seinen Shows arbeite. Die Tiere seien gezwungen, „unnatürliche Tricks“ vorzuführen. Eine moderne, tierfreie Darstellung wäre längst angebracht, urteilte Peta. Ein Verbot für Wildtiere im Zirkus gibt es derzeit aber nicht.