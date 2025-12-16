Vom Weihnachtsmarkt bis zu Musicals: Viele Kinder in Sachsen schlüpfen rund um Weihnachten in besondere Rollen. Damit das alles korrekt abläuft, erteilt die Landesdirektion Arbeitserlaubnisse.

Dresden - In der Adventszeit wird es in Sachsen besonders festlich und viele Kinder sind mittendrin. Ob als Weihnachtsengel auf den Märkten, Wichtel in Musicals oder als kleine Schauspieler in Weihnachtgeschichten: Ohne die Landesdirektion Sachsen gäbe es für manche der jungen Künstler gar keine offiziellen Auftritte. Denn die Kinder brauchen eine Arbeitserlaubnis – und die hat die Behörde jetzt fleißig erteilt.

„Für das gesamte Jahr 2025 hat die Landesdirektion rund 150 Anträge auf Arbeitserlaubnisse für etwa 1.500 Kinder abgeschlossen“, sagte Béla Bélafi, Präsident der Landesdirektion Sachsen. „Wir leisten damit einen wertvollen Beitrag zur weihnachtlichen Brauchtumspflege.“

Die Genehmigungen betreffen nicht nur weihnachtliche Veranstaltungen, sondern auch Theateraufführungen, Musikshows, Werbeaktionen oder Aufnahmen für Funk, Fernsehen, Film und Foto. Wann und wie lange die Kinder mitmachen, hängt dabei vom Alter und von der Art der Veranstaltung ab.