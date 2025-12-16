Notfall im Fanblock: Wie ein Arzt aus Regensburg mit beherztem Einsatz zum Lebensretter wurde und dafür nun auf der großen FIFA-Bühne geehrt wird.

Doha/Regensburg - Vom Lebensretter zum FIFA-Preisträger: Der Fußball-Weltverband hat Andreas Harlass-Neuking mit dem Fair Play Award 2025 ausgezeichnet. Der Teamarzt von Drittligist SSV Jahn Regensburg wurde für seinen Einsatz bei einem Notfall in Magdeburg geehrt.

Harlass-Neuking war vor der damaligen Zweitliga-Partie der Regensburger beim 1. FC Magdeburg im April von Spielern aufmerksam gemacht worden, dass ein Magdeburger Fan kollabiert war. Der Mediziner lief in den Fan-Block, reanimierte den Mann und sorgte für den Transport in ein Krankenhaus.

„Ihre Sportlichkeit, Selbstlosigkeit und Nächstenliebe spiegeln die besten Aspekte unseres schönen Sports wider“, schrieb FIFA-Chef Gianni Infantino und lobte Harlass-Neuking für dessen „geistesgegenwärtiges und schnelles Handeln“.

Ihren Fairplay-Preis vergibt die FIFA jedes Jahr im Rahmen der Auszeichnung des Weltfußballers des Jahres an Personen, die sich um ein sportliches und ehrenhaftes Miteinander verdient gemacht haben. Die Zeremonie findet am Abend in Doha in Katar statt.