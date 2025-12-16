Im ländlichen Raum in Brandenburg fehlt es an Zugstrecken. Nun soll geschaut werden, wo die Reaktivierung alter Strecken lohnt. Erste Ergebnisse liegen vor.

Potsdam - Brandenburgs Verkehrsministerium hat im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erste Ergebnisse zum Wiederbetrieb stillgelegter Bahnstrecken vorgelegt. Demnach ist eine Verbindung von Hoppegarten nach Altlandsberg (Landkreis Märkisch-Oderland) fraglich. Die Strecke berge erhebliche Flächenkonflikte entlang der ehemaligen Kleinbahntrasse, hieß es. Die Gutachter empfehlen daher keine weitere Betrachtung des Ausbaus.

Bei anderen Strecken gibt es positive Signale: So sei der Ausbau der Strecke zwischen Werneuchen und Wriezen technisch ausführbar. Zudem gebe es ausreichendes Potenzial an Passagieren, um die Strecke zu reaktivieren, sagte eine Ministeriumssprecherin. Nun folge eine Nutzen-Kosten-Rechnung.

Für die Strecke von Fredersdorf nach Rüdersdorf erkannten die Gutachter zwar die technische Machbarkeit an, sie bewerteten das Fahrgastpotenzial aber kritisch. „Grund dafür sind die ungünstige Lage der Strecke und die fehlende Perspektive einer Durchbindung der Linie nach Berlin aufgrund der Eingleisigkeit der Ostbahn“, sagte die Sprecherin. Eine Nutzen-Kosten-Untersuchung soll nun prüfen, ob eine Streckenreaktivierung trotz dieser ungünstigen Rahmenbedingungen förderwürdig ist.

In Brandenburg steht die Reaktivierung mehrerer alter Bahntrassen im Raum. Zahlreiche Untersuchungen laufen noch. Weitere Ergebnisse plant das Ministerium für das nächste Jahr.