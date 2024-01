Henning Bürger ist neuer Trainer von Carl Zeiss Jena. Er kennt sich bestens aus, stand bereits vor 16 Jahren in der Verantwortung. Allerdings zwei Ligen höher.

Jena - Henning Bürger ist zum zweiten Mal Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena. Der 54-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025 und wird am Donnerstagnachmittag den Trainingsauftakt der Thüringer leiten. Das teilte der Club mit. Bürger war bereits in der Zweitligasaison 2007/08 Trainer des FCC, war zudem Ende 2022 als Interimscoach verantwortlich. Sein Vorgänger René Klingbeil war kurz vor dem Jahreswechsel überraschend freigestellt worden.

„Henning Bürger ist ein Fußballlehrer, der auch als Cheftrainer die Brücke zum eigenen Nachwuchs schlägt, was in der Umsetzung unseres Zukunftskonzepts eine maßgebliche Komponente darstellt“, sagte Sportdirektor Stefan Böger. Bürger sei ein absoluter Teamplayer mit guter und klarer Kommunikation.

U19-Trainer Munier Raychouni wird vorläufig der Assistent des neuen Cheftrainers. Zudem verpflichtete Jena einen neuen Torwarttrainer, kommunizierte den Namen allerdings noch nicht.

Die Saison verlief für den Europapokalfinalisten von 1982 bisher enttäuschend. Nach einem schwachen Start arbeitete man sich in der Tabelle zwar stetig nach oben, rangiert nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die abstiegsbedrohten Clubs aus Chemnitz und Zwickau nur auf Rang acht. Der Rückstand zu Tabellenführer Greifswald beträgt 14 Punkte. In dieser Saison steigt der Meister der Nordost-Staffel direkt in die 3. Liga auf.