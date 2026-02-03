Die BVG bekommt mit Marc Hermann einen neuen Technikvorstand. Was sich das Unternehmen von der Vergrößerung des Vorstands verspricht.

Der neue BVG-Vorstand Marc Hermann verantwortete zuletzt den Bau des neuen ICE-Instandhaltungswerks in Cottbus. (Archivbild)

Berlin - Der Vorstand der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) besteht künftig wieder aus drei Personen. Zum Monatsbeginn hat Marc Hermann die Verantwortung für die Bereiche Technik und Infrastruktur übernommen, wie das Verkehrsunternehmen mitteilte. Hermann kommt von der Deutschen Bahn, dort verantwortete er zuletzt den Bau des neuen ICE-Instandhaltungswerks in Cottbus.

Hermann bildet nun gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Henrik Falk und Jenny Zeller-Grothe den BVG-Vorstand. Zeller-Grothe ist für die Bereiche Betrieb und Personal zuständig.

Die BVG setzt große Hoffnungen in die Bündelung der Themen Technik und Infrastruktur in einem neuen Vorstandsposten. Ziel sei es, „die technische Basis der BVG nachhaltig zu festigen“. Das Unternehmen baut derzeit drei neue Betriebshöfe – in Marienfelde, Treptow und Adlershof – und treibt die Beschaffung neuer Fahrzeuge voran.