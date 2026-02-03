Ein Amoklauf an einer Schule ist auch ein Szenario mit dem sich die Berliner Polizei beschäftigt. Nun wird der Ernstfall geprobt.

Berlin - Die Berliner Polizei probt an einer Schule für den Fall eines Amoklaufs. „Es geht darum, dass bewaffnete Täter in der Schule sind und eine Amoklage stattfindet“, sagte ein Sprecher der Polizei. Geübt werde unter anderem das Zusammenspiel zwischen den ersten Kräften vor Ort und den nachfolgenden Einheiten einer Hundertschaft. Die Übung fand laut den Beamten an einer Schule im Bezirk Spandau statt.

Geprobt werde außerdem mit Übungsmunition. Es könne daher zu Knallgeräuschen kommen. „Es liegt keine Gefahrenlage vor“, bekräftigte der Sprecher. Die Einsatzhundertschaft kümmert sich normalerweise um große Versammlungen oder Fußballspiele. Sie werden aber auch auf Fälle wie einen Amoklauf vorbereitet.