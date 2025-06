Der BVB zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale der Club-WM ein und bekommt es dort mit einem mexikanischen Traditionsverein zu tun. Inter Mailand hat in seiner Partie am Ende zwei Mann mehr.

Pasadena - Borussia Dortmund trifft im Achtelfinale der Club-WM auf CF Monterrey aus Mexiko. Der fünfmalige Sieger der Concacaf-Champions-League bezwang die Urawa Red Diamonds aus Japan im letzten Gruppenspiel 4:0 (3:0) und qualifizierte sich damit auf Rang zwei für die K.o.-Phase des Turniers. Das Duell mit dem BVB ist in der deutschen Nacht zu Freitag (3.00 Uhr MESZ/DAZN) in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia.

Den Sieg in Gruppe E sicherte sich Inter Mailand. Der Champions-League-Finalist gewann 2:0 gegen River Plate aus Argentinien. Der 37-fache Meister beendete die Partie dabei mit nur neun Spielern. Lucas Martinez Quarta sah wegen einer Notbremse in der 65. Minute die Rote Karte, sieben Minuten danach erzielte Francesco Pio Esposito das 1:0. Nachdem Alessandro Bastoni in der 93. Minute auf 2:0 erhöht hatte, sah Gonzalo Montiel nach einem Handgemenge und einer Rudelbildung Gelb-Rot und musste vor dem Schlusspfiff vom Platz (90.+5). Inter trifft nun am Montag auf Fluminense.

In Pasadena nördlich von Los Angeles entschied Monterrey die Pflichtaufgabe gegen die sieglosen Japaner in der ersten Halbzeit mit drei Toren binnen neun Minuten. Nelson Deossa (30. Minute), German Berterame (34.) und Jesus Manuel Corona (39.) machte in der von Felix Zwayer geleiteten Begegnung alles klar, Berterame erhöhte in der Nachspielzeit noch auf 4:0 (90.+7).