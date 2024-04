Bremen/Apen - Farbenfrohe und insektenfreundliche Pflanzen sind nach Angaben des Wirtschaftsverbandes Gartenbau Norddeutschland zunehmend gefragt. „Das wird eine schöne bunte Saison für Mensch und Tier“, sagte Präsidiumsmitglied Dirk Klefer, der eine Gärtnerei in Apen im Kreis Ammerland betreibt. Die Gartenbaubetriebe in Norddeutschland starten demnach am Freitag, den 26. April, offiziell in die Gartensaison und bieten dann auch Sommerblumen und Gemüsepflanzen an.

Seit einigen Jahren gestalteten viele Menschen ihren Garten um und nutzten zunehmend insektenfreundliche Pflanzen, sagte Klefer. „Die Leute fangen tatsächlich an, diese Schottergärten oder Kiesgärten, die leider mal ein bisschen ein Trend waren, wieder umzugestalten in Blumenoasen, was dann auch für alle einfach schöner ist.“ Nachhaltigkeit gewinne insgesamt an Bedeutung. Viele Einzelhändler nutzten inzwischen Töpfe aus Recyclingmaterialien, torffreie oder torfreduzierte Erde und möglichst wenig Pflanzenschutzmittel.

Bei Blumen und Bäumen gebe es durch Züchtungen immer wieder neue Sorten. Viele Leute hätten kein großes Grundstück, sondern nur einen Balkon, eine Terrasse oder einen kleinen Garten. Bei ihnen sei Terrassenobst gefragt - kleine Bäume, die jahrelang im Topf gehalten werden könnten. „Das wird auch immer mehr.“

Die Gartenbaubetriebe in Norddeutschland blicken Klefer zufolge positiv auf die anstehende Saison. Es sei spürbar, dass Menschen Lust hätten, sich um ihren Garten zu kümmern. „Ich denke, dass wir in diesem Jahr wieder eine sehr gute Saison haben.“ Viele Menschen wollten sich ihr Zuhause schön machen - draußen wie drinnen. Der Trend Grünpflanzen sei ungebremst.

Der Wirtschaftsverband Gartenbau Norddeutschland ist nach eigenen Angaben ein Fachverband für die Bereiche Produktion, Handel und Dienstleistungen in Norddeutschland. Der Berufsverband vertritt Gärtnereien, Gartencenter und Produktionsbetriebe in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.