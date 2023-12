Borkum - Durch das Sturmtief „Zoltan“ ist ein Bunkerelement von einer Düne auf Borkum auf den Strand gerutscht. Das teilte die Borkumer Polizei am Samstag auf Anfrage mit. Das Bunkerteil liegt demnach noch am Strand. Wie die „Nordwest-Zeitung“ berichtete, kam es zu dem Abgang in der Nacht zu Freitag. Das Bunkerelement wurde demnach Anfang 2022 während schwerer Stürme freigelegt. Auch der NDR berichtete darüber.