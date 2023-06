Berlin - Die Arbeit von Parlamenten steht im Mittelpunkt der Bild- und Klanginstallation „Dem deutschen Volke – Eine parlamentarische Spurensuche. Vom Reichstag zum Bundestag“. Die rund 30-minütige Arbeit wird von diesem Sonntag an bis zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober als parlamentarisches Freilichtkino an der Spree präsentiert. Interessierte können die Vorführungen mit Anbruch der Dunkelheit im Parlamentsviertel an der Fassade des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses jeweils zweimal hintereinander sehen.

Es geht um die Rolle des Reichstagsgebäudes in der wechselvollen Parlamentsgeschichte von der Kaiserzeit bis zur Gegenwart. Der Film beschreibt nach Angaben vom Donnerstag, wie das Reichstagsgebäude als Parlamentssitz erbaut, zerstört, wieder instandgesetzt, verhüllt und umgebaut wurde, um schließlich Ende der 1990er Jahre als gesamtdeutscher Parlamentssitz zu dienen.