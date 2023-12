Freiberg - Der Bund fördert den Breitbandausbau im Landkreis Mittelsachsen mit über 125 Millionen Euro. Die Gelder verteilen sich auf sechs Projekte und 24.000 Gebäudeanschlüsse, wie das Bundesministerium für Digitales und Verkehr am Dienstag mitteilte. Damit werde der sächsische Landkreis nahezu flächendeckend mit Glasfaser erschlossen.

Das Ministerium stellte im Jahr 2023 insgesamt 3,6 Milliarden Euro Fördergelder für den Glasfaserausbau bereit. Damit könnten 638.000 weitere Anschlüsse in rund 2300 Kommunen vorgenommen werden. Minister Volker Wissing (FDP) überreichte am Dienstag die Förderurkunden an 29 Zuwendungsempfänger.

Der zuständige Landrat Dirk Neubauer (parteilos) erklärte laut der Mitteilung: „Unser Schlüssel zum Erfolg ist, dass wir bei uns im Landkreis an einem Strang ziehen und gemeinsam mit den Kommunen die Voraussetzungen geschaffen haben, dass die Förderung genehmigt wird.“ Der FDP-Bundestagsabgeordnete Philipp Hartewig aus Mittweida zeigte sich erfreut über die Förderung: „Auch im ländlichen Raum muss überall schnelles Internet zur Verfügung stehen.“