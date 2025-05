Der Erhalt der Wander- und Pilgerwege in Sachsen kostet ehrenamtliches Engagement und Geld. Der Freistaat unterstützt zahlreiche Projekte.

46 Wander- und Pilgerprojekte in Sachsen unterstützt

Pilgerstempel vom sächsischen Jakobsweg: Das Land Sachsen unterstützt in diesem Jahr 46 Wander- und Pilgerprojekte. (Archivbild)

Dresden - In Sachsen werden in diesem Jahr 46 Wander- und Pilgerprojekte unterstützt. Mit 80.000 Euro werden unter anderem Wegmarkierungen, Rastplätze und kleine infrastrukturelle Maßnahmen gefördert, teilte das sächsische Tourismusministerium mit. „Mit jeder geförderten Initiative stärken wir nicht nur den Tourismus, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Regionen“, sagte Staatsministerin Barbara Klepsch (CDU).