Wegen Schäden muss die Brücke über die Autobahn 14 zwischen Grottewitz und Würschwitz gesperrt werden. Experten beraten nun, wann die Maßnahme beginnen soll.

Grimma - Eine über die Autobahn 14 führende Brücke zwischen den Grimmaer Ortsteilen Grottewitz und Würschwitz muss gesperrt werden. Grund sind Bauwerksschäden, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte. Die Sperrung soll zunächst auf unbestimmte Zeit gelten. Details wurden nicht genannt.

Mit der Stadt soll noch am Vormittag über den Zeitpunkt der Sperrung und die Umleitung beraten werden, wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Morgen auf Anfrage mitteilte. Noch sei unklar, ob die Sperrung sofort oder erst am Dienstag erfolgt.