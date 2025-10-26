Wegen Schäden bleibt die Brücke über die Autobahn 14 zwischen Grottewitz und Würschwitz ab 27. Oktober auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Grimma - Eine Brücke über die Autobahn 14 zwischen den Grimmaer Ortsteilen Grottewitz und Würschwitz soll von Montag (27. Oktober) an gesperrt werden. Grund sind Bauwerksschäden, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte. Die Sperrung soll zunächst auf unbestimmte Zeit gelten. Details wurden nicht genannt.