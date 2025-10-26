Auf der Bundesstraße 6 kommt es zu einem schweren Unfall. Zwei Frauen kommen um Leben. Was ist passiert?

Nienburg - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 im Landkreis Nienburg sind zwei Frauen gestorben, ein Mann wurde leicht verletzt. An dem folgenschweren Unfall am Mittag waren laut Polizeimitteilung zwei Autos beteiligt. Beide Fahrzeuge waren zwischen Nienburg und Neustadt in Fahrtrichtung Hannover unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 37-Jähriger mit seinem Auto vermutlich von der Fahrbahn abgekommen, dabei kam es laut Polizei zu einer Berührung mit dem Wagen der beiden Frauen. Deren Auto wurde in der Folge gegen einen Baum geschleudert. Die 68 Jahre alte Beifahrerin war demnach sofort tot. Die 61 Jahre alte Fahrerin wurde zunächst wiederbelebt, starb jedoch am Unfallort. Der 37 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Feuerwehr und Rettungsdienst waren an der Unfallstelle.

Gutachter vor Ort

Die Bundesstraße 6 wurde zwischen Meinkingsburg und Schneerener Krug in Richtung Hannover für Stunden gesperrt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen, der Unfallspuren sicherte. Weshalb der Fahrer von der Straße abgekommen war, war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.