München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den erfolgreichen Bürgerentscheid als „ein ganz starkes Signal“ für Olympische Spiele in München bewertet. „Jetzt starten wir durch. Jetzt ziehen wir an. In den internationalen Rankings ist München die erfolgreichste deutsche Sportstadt. Wir sind unter den ersten Zehn. Alle anderen sind weiter weg“, sagte Söder auf der Wahlparty der Olympia-Befürworter.

Über 60 Prozent der Münchner Bürger votierten für Sommerspiele in 2036, 2040 oder 2044 in der bayerischen Landeshauptstadt, die 1972 schon einmal Olympia-Gastgeber war. „Wir sind in München vorne. Es geht nicht nur um Sport, es geht um Lebensbejahung. Und es ist halt typisch Bayern, dass wir das machen. Alle haben an einem Strang gezogen, wir haben alles mobilisiert“, sagte Söder. Am Ende seiner Ansprache sagte er unter Jubel: „Eine geile Geschichte heute.“

BLSV-Präsident spricht von „Traumergebnis“

Der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), Jörg Ammon, sprach von „einem Traumergebnis“. Es sei ein großartiger Tag für die Athleten von Olympischen und Paralympischen Spielen. „Unser erster Dank gehört den Münchnerinnen und Münchnern, die so toll abgestimmt haben. Über 60 Prozent sind ein Traumergebnis. Wir sind dankbar, glücklich und erleichtert.“

Man werde sich „mit so einem Ergebnis und dem Rückenwind“ nun auch in Deutschland ins Zeug legen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wird im kommenden Jahr entscheiden, ob er sich mit Berlin, Hamburg, der Region Rhein-Ruhr oder München beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) bewirbt.