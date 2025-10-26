Berlin - Die Berliner Polizei hat nach dem Brand eines Autos in Berlin- Friedrichshain den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Eine Zeugin sah das abgestellte brennende Auto am Sonntagmorgen am Platz der Vereinten Nationen, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen am Heck.Zivilpolizisten nahmen demnach noch während der Löscharbeiten in der Nähe einen verdächtigen 36-Jährigen fest. Er hatte eine verletzte Hand und trug den Angaben zufolge Zündmaterialien in einem Rucksack bei sich. Die Beamten ermitteln gegen ihn wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Auch in Lichtenberg trieb etwa zeitgleich ein mutmaßlicher Brandstifter sein Unwesen. Die Einsatzkräfte wurden zunächst wegen einer brennenden Hecke zu einer Kleingartenanlage in Karlshorst gerufen, wie die Polizei weiter mitteilte. Während der Löscharbeiten wurden weitere Brände in der Nähe gemeldet. Betroffen waren Mülltonnen, eine Sitzbank und ein Wohnmobil. Die Flammen griffen an einer Stelle auch auf Fahrzeuge über - zwei Autos und ein Motorrad brannten aus.

Die Polizei nahm in der Nähe einen 28 Jahre alten Mann fest, der der Taten verdächtigt wird. Ein Zusammenhang zwischen den Taten, die zu den beiden Festnahmen geführt haben, wurde nicht bekannt.