Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau am Theaterring in Zittau.

Görlitz - Der Schweizer Roman Brogli-Sacher wird künftig die Neue Lausitzer Philharmonie in Görlitz als Generalmusikdirektor leiten. Das gab das Gerhart-Hauptmann-Theater am Montag bekannt. Brogli-Sacher tritt die Nachfolge von Ewa Strusińska an, die das Haus zum Ende dieser Spielzeit verlässt. Die Neue Lausitzer Philharmonie ist das Orchester des Gerhart-Hauptmann-Theaters.

Intendant Daniel Morgenroth hob den „sehr reichen Erfahrungsschatz“ hervor, den Brogli-Sacher mitbringe. An verschiedenen Orten weltweit habe er Opern und Konzerte dirigiert. Von 2001 bis 2013 war er Generalmusikdirektor der Lübecker Philharmoniker und in dieser Zeit auch für mehrere Jahre Operndirektor am Theater in Lübeck. Brogli-Sacher wurde 1966 in Basel geboren und ist derzeit freischaffender Dirigent.

Strusińska hatte mit Beginn der Spielzeit 2018/­19 die Leitung der Neuen Lausitzer Philharmonie übernommen. 4 Frauen und 70 Männer hatten sich um ihre Nachfolge beworben. Die fünf aussichtsreichsten Kandidaten bekamen Gelegenheit, das Orchester bei jeweils einem Philharmonischen Konzert zu leiten sowie eine Aufführung der Görlitzer Neuinszenierung von Richard Wagners „Fliegendem Holländer“ zu dirigieren. Eine große Mehrheit der Orchestermitglieder habe sich für Brogli-Sacher entschieden, sagte Morgenroth.