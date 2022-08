Brennendes Holz verursacht Rauchwolke

Oldenburg - Brennende hölzerne Hackschnitzel auf dem Fliegerhorst in Oldenburg haben starke Rauchwolken über die Stadt ziehen lassen. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Wegen der Rauchbelästigung seien die Menschen aufgefordert worden, Türen und Fenster zu schließen. Das zerkleinerte Holz sei weitgehend gelöscht, der Einsatz laufe am Morgen aber noch. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.