Nachts bricht in einem Kinderzimmer ein Feuer aus. Mutmaßlich ist ein Akku dafür verantwortlich. Für ein Kind endet das im Krankenhaus.

Wohl weil nachts ein Akku brannte, kam ein Kind vorsorglich ins Krankenhaus. (Archivbild)

Klötze - Eine überhitzte Powerbank im Kinderzimmer soll in der Nacht in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) einen Brand ausgelöst haben. Ein achtjähriges Kind kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Das mutmaßlich durch das tragbare Ladegerät, eine Art Akku, ausgelöste Feuer wurde dank eines warnenden Rauchmelders schnell gelöscht, wie es hieß.

Größere Schäden an der Einrichtung oder dem Gebäude gab es demnach nicht, der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittlung dauert an.