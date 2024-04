Anwohner bemerkten in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer. Drei Fahrzeuge standen in Flammen. Vor Ort nahm die Polizei zwei Männer fest und verdächtigt sie der Brandstiftung.

Berlin - In Oranienburg sind in der Nacht zum Mittwoch drei Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei nahm zwei Männer wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung fest, wie ein Sprecher am Mittwochmorgen mitteilte.

Kurz vor Mitternacht hatten Anwohner in der Ladenstraße zum Güterbahnhof mehrere Feuerstellen gesehen und Knallgeräusche gehört. Daraufhin wählten sie den Notruf. Die Feuerwehr löschte die drei Fahrzeuge.

Im Umfeld des Tatorts trafen Polizeibeamte den 20-Jährigen und den 39-Jährigen an, die sich demnach verdächtig verhielten und alkoholisiert waren. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro.