Bremen - Die Bremer FDP hat ihren Parteichef Thore Schäck erneut im Amt bestätigt. Der FDP-Fraktionsvorsitzende in der Bremischen Bürgerschaft erhielt bei der Wahl zum Landesvorsitzenden am Samstag 58 von 60 Stimmen, bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme, wie ein Parteisprecher mitteilte. Als stellvertretende Landesvorsitzende wurden Bettina Schiller und Marko Miholic mit deutlichen Mehrheiten gewählt. Beide gehörten schon dem Landesvorstand an.

„Was uns Freie Demokraten in Bremen immer ausgezeichnet hat, war der Zusammenhalt“, sagte der 38-jährige Schäck nach der Wahl. Diesen Zusammenhalt werden die Liberalen ihm zufolge für die Europawahl, die Bundestagswahl 2025 und Bürgerschaftswahl 2027 auch brauchen.

Schäck führt die Partei in Bremen seit 2020. Bei der Wahl vor zwei Jahren war er mit überwiegender Mehrheit im Amt bestätigt worden. Der Unternehmer war 2015 in die Partei eingetreten und sitzt seit 2019 für die FDP in der Bremischen Bürgerschaft.

Die FDP ist im rot-grün-rot regierten Bremen in der Opposition. Bei der Bürgerschaftswahl 2023 erreichten die Liberalen 5,1 Prozent. Sie sind mit fünf Abgeordneten im Parlament vertreten.