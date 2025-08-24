weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. 2. Fußball-Bundesliga: Braunschweig vorerst ohne verletzten Lino Tempelmann

2. Fußball-Bundesliga Braunschweig vorerst ohne verletzten Lino Tempelmann

Vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Cup-Verteidiger VfB Stuttgart fällt bei Zweitligist Eintracht Braunschweig ein wichtiger Spieler aus.

Von dpa 24.08.2025, 15:44
Fällt vorerst aus: Braunschweigs Lino Tempelmann (M).
Fällt vorerst aus: Braunschweigs Lino Tempelmann (M). Uli Deck/dpa

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss in den kommenden Wochen ohne Lino Tempelmann auskommen. Der Mittelfeldspieler verletzte sich am Samstag im Punktspiel beim Karlsruher SC (0:2) schwer. Nach Angaben des Clubs zog sich der 26-Jährige eine Knochenquetschung sowie eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu. Tempelmann verpasst damit auch das DFB-Pokal-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den Cup-Verteidiger VfB Stuttgart.