Kurz vor dem Ende der Transferfrist will Eintracht Braunschweig noch zwei Spieler verpflichten. Ein Neuzugang ist bereits perfekt - er spielte schon mal in der WM-Qualifikation gegen Deutschland.

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den isländischen Nationalspieler Thórir Jóhann Helgason verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler vom italienischen Serie-A-Club US Lecce wechselt zunächst für eine Saison auf Leihbasis zu den Niedersachsen. Für die Zeit danach sicherten sich die Braunschweiger eine Kaufoption, teilte der Club am Donnerstag mit. Zu den gleichen Bedingungen hatte die Eintracht am Dienstag bereits den Stürmer Florian Krüger vom FC Groningen verpflichtet.

„Thórir Jóhann hat die läuferischen und technischen Voraussetzungen, um in unserem Mittelfeld die Organisation zwischen Defensive und Offensive zu verbessern“, sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. Helgason bestritt bislang 16 Länderspiele für Island und kam im September 2021 auch in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland zum Einsatz (0:4).

Die Transferfrist endet am Freitag um 18.00 Uhr. Eine halbe Stunde später spielen die Braunschweiger in der 2. Bundesliga gegen den FC St. Pauli (Freitag, 18.30 Uhr/Sky). Trainer Jens Härtel kündigte am Donnerstag bei der Pressekonferenz zu diesem Nordduell an, dass sich der Club noch um eine weitere Verstärkung für die Außenpositionen bemühe.