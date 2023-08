Potsdam - Das Brandenburger Kabinett geht für zwei Wochen in eine Sommerpause. Am 15. August und am 22. August finde keine Kabinettssitzung statt, teilte Regierungssprecher Florian Engels mit. In dieser Zeit ist auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im Urlaub - er hält allerdings laut Staatskanzlei jeden Tag Kontakt mit seinem Büro. Am nächsten Dienstag (8. August) kommt das Kabinett vor der Pause noch einmal zusammen. Am 29. August, dem ersten Dienstag nach den Sommerferien, trifft sich dann die Runde danach das nächste Mal regulär wieder.