Delmenhorst - Illegal gezündetes Feuerwerk hat eine Tanne und eine Hecke in Brand gesetzt. An zwei verschiedenen Orten in Delmenhorst hatten Menschen am Abend Feuerwerkskörper gezündet, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand.

In einem Fall steckten Minderjährige durch die Hitze des Feuerwerkskörpers eine Hecke in Brand. Im zweiten Fall warfen Unbekannte einen Feuerwerkskörper in Richtung des Balkons eines Mehrparteienhauses. Er landete schließlich in einer Tanne und setzte diese in Brand. Weil sich ein Mensch auf dem Balkon befand, wird gegen die unbekannten Täter ermittelt. Die Feuerwehr löschte jeweils die Flammen.