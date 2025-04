Der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in der Hegelstraße stand am Nachmittag in Flammen. (Symbolbild)

Magdeburg (dap/sa) - In der Magdeburger Innenstadt brennt ein Dachstuhl. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Menschen verletzt, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Das Mehrfamilienhaus in der Hegelstraße nahe des Hasselbachplatzes stand am Nachmittag in Flammen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Zuerst berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR).