Eine Wäscherei steht in Flammen, mehr als 100 Feuerwehrleute rücken an. Auch ein Löschroboter kommt zum Einsatz.

Eine Wäscherei kann nach einem Brand nicht mehr betreten werden. (Symbolbild)

Sorsum - Ein Brand in der Wäscherei eines Sozialdienstes in Sorsum (Landkreis Hildesheim) hat am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein 46-jähriger Mitarbeiter habe Rauchgas eingeatmet und sei leicht verletzt worden, berichtete ein Polizeisprecher. Weitere Menschen waren laut Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude bereits geräumt. Teile des Daches standen in Flammen. Diese breiteten sich rasch auf weitere Gebäudeteile aus. Da Einsturzgefahr bestand, setzte die Feuerwehr auch einen Löschroboter ein. Am frühen Morgen war das Feuer unter Kontrolle; die Suche nach letzten Glutnestern sollte noch den gesamten Dienstag andauern. Im Einsatz waren rund 120 Einsatzkräfte.

Die Wäscherei kann derzeit nicht betreten werden. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens machte die Polizei bislang keine Angaben. Dem Polizeisprecher zufolge werden vermutlich im Laufe des Tages Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen.