Mitten im Stadtzentrum bricht in Wittstock am Abend ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In der Innenstadt von Wittstock ist die Feuerwehr mit drei Löschtrupps im Einsatz. (Archivbild)

Wittstock/Dosse - In einem dreistöckigen Gewerbegebäude in der Innenstadt von Wittstock/Dosse ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe sich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet und sei weiterhin nicht gelöscht, teilte die Leitstelle mit. Die Feuerwehr sei mit drei Löschtrupps im Einsatz.

Aus dem Gebäude sind den Angaben nach mehrere Gasflaschen geborgen worden. Verletzte gab es demnach bislang keine. Zur Brandursache und der Schadenshöhe machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. Wegen des sich ausbreitenden Brandrauchs war für die Innenstadt von Wittstock gegen 18.30 Uhr eine Warnmeldung ausgesprochen worden.