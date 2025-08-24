Feuerwehrleute werden zu einem Feuer in einem Bungalow gerufen. Bei den Löscharbeiten finden sie einen Mann.

Berlin - Nach dem Brand mit einem Toten in einem Bungalow in Berlin-Neukölln ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Feuerwehrleute hatten den Mann leblos in der Wohnung aufgefunden. Nach den Ermittlungen handelt es sich um den 88 Jahre alten Bewohner, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr war am Samstag gegen 16.30 Uhr zu dem Brand in Gropiusstadt gerufen worden, wie ein Sprecher mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand demnach ein Zimmer im Gebäude bereits in Vollbrand. Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute den leblosen Mann. Für ihn sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Nach den Angaben waren rund 30 Feuerwehrleute vor Ort. Sie konnte verhindern, dass die Flammen auf das gesamte Gebäude übergriffen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.