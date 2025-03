Brand in Geschäft in Gardelegen - 500.000 Euro Schaden

Ein Restpostenmarkt in Gardelegen ist in Brand geraten. (Symbolbild)

Gardelegen - Beim Brand eines Geschäfts in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Das Feuer in dem Restpostenmarkt sei aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor Mitternacht ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr war mit 20 Fahrzeugen im Einsatz und am Morgen in den letzten Zügen der Löscharbeiten. Es sei niemand verletzt worden.