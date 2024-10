Ein Gewächshaus in Bad Zwischenahn gerät in Brand, Pflanzen und Fahrzeuge werden vernichtet. Die Feuerwehr verhindert ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude. Aber der Schaden ist immens.

Bad Zwischenahn - Bei einem Brand auf dem Gelände einer Baumschule im Landkreis Ammerland ist ein Schaden von bis zu 500.000 Euro entstanden. Das hätten Schätzungen des Eigentümers und der Polizei ergeben, teilte die Behörde mit. Am Montagabend war aus zunächst unbekannter Ursache ein Gewächshaus in Bad Zwischenahn in Brand geraten. Neben Pflanzen zerstörten die Flammen auch mehrere in der Halle geparkte Fahrzeuge. Das Feuer wurde am späten Montagabend gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude der Baumschule konnte verhindert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.