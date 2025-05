Zörnigall - Im Landkreis Wittenberg sind beim Zusammenstoß zweier Autos drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Zeugen hätten berichtet, dass ein 18-Jähriger ohne zu bremsen am späten Mittwochabend über eine Kreuzung nahe Zörnigall in Richtung Abtsdorf fahren wollte. Dabei kollidierte sein Auto mit dem eines vorfahrtsberechtigten 44-Jährigen, wie die Polizei in Lutherstadt Wittenberg mitteilte. Der Pkw des Fahranfängers hatte sich daraufhin überschlagen. Die 19 Jahre alte Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt, wie es hieß.