Magdeburg - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg ist das Gebäude in der Nacht auf Samstag evakuiert worden. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand an einem Stromverteilerschrank aus, wie die Polizei mitteilte. „Von dort aus zog der Rauch durch die Kabelschächte und das Treppenhaus in die Wohnungen der Mieter.“ Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht, verletzt wurden den Angaben zufolge niemand.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar und wurde versiegelt. Nach Angaben der Feuerwehr beläuft sich der Schaden auf rund 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.