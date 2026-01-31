Die Volleyballer aus Berlin erleben gegen die Breisgauer ein Wechselbad der Gefühle. Vor allem der Verlauf des zweiten Satzes dürfte ihnen nicht geschmeckt haben.

Berlin - Die BR Volleys haben im Duell um die Bundesliga-Tabellenspitze vorgelegt. In der heimischen Max-Schmeling-Halle besiegten die Berliner die FT 1844 Freiburg mit 3:1 (25:10, 30:32, 25:13, 25:17) und zogen an Rivale Lüneburg vor bei auf Platz eins. Die Niedersachsen können sich mit einem Erfolg am Sonntag wieder an die Spitze setzen, haben aber eine schwere Auswärtsaufgabe in Friedrichshafen zu erfüllen.

Es war in der Liga der 15. Erfolg in Serie für den Hauptstadt-Club. Erfolgreichster Angreifer bei den Volleys war Nolan Flexen mit 20 Punkten. Am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) geht es für das Team von Trainer Alexandre Leal, der Mitte Januar auf Joel Banks folgte, beim ASV Dachau weiter.