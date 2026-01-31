Eisregen in der Nacht zu Montag hat zwischenzeitlich den ganzen Tramverkehr in Berlin lahmgelegt. Die Stromleitungen wurden von Eis überzogen. Nun sind alle Straßenbahnlinien wieder im Einsatz.

Hohe Feuchtigkeit bei Minusgraden sorgen laut BVG aber weiter für empfindliche Oberleitungen und Gleisanlagen.

Berlin - Nach dem witterungsbedingten Ausfall des gesamten Berliner Straßenbahnnetzes zu Wochenbeginn ist der Tramverkehr nun nahezu vollständig wiederhergestellt. Seit Samstagnachmittag sind alle 22 Straßenbahnlinien wieder im Einsatz und planmäßig unterwegs, wie die Berliner Verkehrsbetriebe BVG am Abend mitteilten.

Lediglich auf der Linie 60 komme es im Bereich Johannisthal noch zu Einschränkungen an einzelnen Haltestellen. Die BVG-Teams würden intensiv daran arbeiten, auch diesen letzten Abschnitt vollständig zu sichern, hieß es.

Wegen vereister Stromleitungen war der Fahrbetrieb des Berliner Straßenbahnnetzes am Montagmorgen komplett eingestellt worden. In den darauffolgenden Tagen wurden schrittweise weitere Linien wieder freigegeben.

Trotz des Fortschritts bleibt die Wetterlage nach Angaben der BVG weiter herausfordernd: „Die anhaltend hohe Feuchtigkeit bei Minusgraden sorgt weiterhin dafür, dass Oberleitungen und Gleisanlagen empfindlich bleiben“, teilte die BVG weiter mit. Mitarbeitende seien deshalb weiterhin rund um die Uhr im Einsatz, um Strecken zu kontrollieren, bei Bedarf nachzuarbeiten und zu enteisen.